Non è detto che De Sciglio sia l'unico arrivo a destra per la Juventus. Lichtsteiner potrebbe volare a Wolfsburg, così sono sempre più forti le voci su Cancelo, talento portoghese che il Valencia è disposto a cedere fra i 15 e i 20 milioni di euro.



Nel frattempo va monitorata la situazione legata ai centrocampisti e al difensore centrale. In quest’ultimo settore Manolas è sempre il preferito (Monchi, a Marotta, avrebbe chiesto 40 milioni). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per quel che concerne i centrocampisti, Emre Can, Matuidi e Matic sono tutti profili in lista. E poi, occhio sempre a Spinazzola: lavora con l'Atalanta ma pare che i pensieri-Juve per l’immediato non siano affatto finiti, anzi.