La disfatta dell’Atalanta ha avuto delle dimensioni inattese e sproporzionate rispetto a ciò che di buono e bello ha fatto la società bergamasca fin’ora in campionato. Tra le file della Dea c’era ovviamente anche Mattia Caldara, gioiellino di Gasperini e neo – acquisto della Juventus. Contro l’Inter però il classe ’94 ha faticato, Icardi, soprattutto nel primo tempo, lo ha fatto andare in confusione, anche a causa della linea difensiva molto alta e dell’atteggiamento spregiudicato degli ospiti, e Caldara non ha saputo prendergli le misure. I quotidiani sportivi in questa occasione lo hanno inevitabilmente visto ricevere delle insufficienze pesanti: una mezza bocciatura che però non deve trarre in inganno. Le qualità di Caldara sono indiscutibili, e dalle parti di Vinovo sono ben consapevoli di questo: la crescita del centrale continuerà e non sarà una partita sbagliata (come del resto da tutti i sui compagni) a cambiare la valutazione che la dirigenza bianconera ha di lui.