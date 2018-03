Non è l'euforia del momento, l'entusiasmo di una fase perfetta della stagione o la sensazione di essere ancora tra i migliori d'Europa. O meglio, c'è sicuramente anche questo; ma la sensazione di Massimiliano Allegri durante gli ultimi mesi alla guida della Juventus è tra le più forti provate da quando si è seduto sulla panchina bianconera aprendo un ennesimo ciclo vincente. Max è sicuro di avere in mano una squadra affidabile quanto forte, mentalmente solidissima, mai così compatta in ogni sua parte e senza musi lunghi, mal di pancia o programmi in sospeso. Non ci sono neanche più i casi alla Dani Alves o Bonucci dello scorso anno, per intenderci.



PROMESSE E MERCATO - Allegri sente sua questa Juve, si sente parte integrante e rispettata di un progetto che Marotta e Paratici con un lavoro fin qui impeccabile stanno portando avanti da anni. E adesso il suo rinnovo fino al 2020 arrivato un anno fa assume ancora più forza, questa è una Juventus voluta e costruita anche con Allegri, sbarcato a Torino tra mille polemiche che sembrano distanti una vita e diventato uno degli allenatori più stimati d'Europa. Ecco perché la società bianconera ha voluto rassicurarlo nelle ultime settimane, dall'inizio di questo 2018: l'intenzione assoluta di tutta la Juve è andare avanti con Allegri, a prescindere dai risultati sportivi finali di questa stagione che vede ancora i bianconeri correre su ogni fronte. Al punto da aver promesso a Max ulteriore forza sulle scelte di mercato: se lo scorso anno è stato premiato a livello di contratto, adesso le sue decisioni peseranno ancora di più sulle valutazioni dei singoli giocatori da acquistare o anche da non cedere (vedi Cuadrado).



OLTRE LE OFFERTE - Insomma, il matrimonio tra Allegri e la Juventus vive una fase idilliaca che può proseguire ancora a lungo. Perché i dubbi di Max dopo la finale di Cardiff si sono trasformati in certezze col lavoro quotidiano. E non a caso, i top club europei che cambieranno in panchina hanno preso informazioni: dal Bayern Monaco passando per il Chelsea, fino al Paris Saint-Germain che - come vi raccontiamo da mesi - è orientato sull'assalto ad Antonio Conte. E chissà cosa vorrà fare il Real Madrid... insomma, Allegri è sulla bocca delle società più prestigiose al mondo ma alla Juve è entusiasta e convinto. Vorrà ancora un mercato importante, fatto di acquisti di massimo livello come Douglas Costa e con cessioni intelligenti, il piano è in fase di studio. Ma con Max, senza ombra di dubbio: l'intenzione della Juventus è forte e chiara, sperando il campo non riveli delusioni talmente forti da far cambiare idea ad Allegri. Ad oggi, scenario mai così lontano.