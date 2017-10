La Juventus su Hamsik? Non ora, non più. Eppure, qualche anno fa c'era la possibilità di vestirlo di bianconero quando militava ancora al Brescia. Alessandro Del Piero, come riporta Tuttosport, disse a Blanc e Secco nel 2007, dopo Brescia-Juve del 2007: "Dobbiamo assolutamente prendere quello lì (Hamsik, n.d.r.). E' un talento puro, non facciamocelo sfuggire". La Juve ci provò inserendo contropartite tecniche, il Napoli offrì 5,5 milioni di euro. Sappiamo tutti come è andata a finire...