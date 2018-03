Al netto dei colpi sfumati contro la volontà dei vertici bianconeri, che di certo non mancano, ci sono almeno altrettanti casi in cui la possibilità di affare era concreta e la Vecchia Signora. Non sempre ha avuto ragione, ma basti citare Patriko Pietro, per avere due esempi di nitidi di cosa poteva e, per fortuna della Juventus, non è stato. Andando a scorrere con la memoria tra le recenti finestre di mercato, i nomi sopra citati sono senza dubbio i più eclatanti, ma non gli unici.