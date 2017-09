Altro che grande fuga. Marco Verratti è al centro dell'attenzione, meno carico di responsabilità rispetto agli anni scorsi in un Paris Saint-Germain che ha fatto il pieno di fuoriclasse con Neymar e Mbappé ma comunque centrale nel progetto di Nasser Al Khelaifi. Sì, il centrocampista italiano è un pallino del presidente che ha fatto di tutto pur di non lasciarlo andare al Barcellona; e adesso che c'è la regia di Mino Raiola alle spalle di Verratti non c'è un piano di uscita già studiato, come molti prevedevano. Nessuna rottura col Paris, anzi: i rapporti tra Raiola e il PSG sono ottimi, la squadra è costruita per competere anche in Europa, la soddisfazione è massima.



JUVE AVVISATA - Pensare di vederlo lontano dal Paris Saint-Germain ad oggi è davvero difficile. Una speranza più lontana per la Juventus che ha sempre avuto Verratti nei propri desideri, quella passione bianconera di Marco sin da bambino sembrava l'assist ideale. Ma adesso il suo prezzo sale e Raiola non è un alleato per portarlo in Italia. La convinzione è di rendere Verratti ancora uno dei giocatori più pagati del PSG, senza forzature; poi, un futuro è orientato più sulla Premier League o sulle big spagnole piuttosto che su un passaggio in Italia. Mai dire mai, chiaro. Eppure dall'avvento di Raiola la Juventus e Verratti non sono mai stati così distanti, questione di feeling. Per un desiderio che adesso si allontana sempre di più.