La tensione adesso è altissima. Dal campo agli spogliatoi fino alle dichiarazioni ufficiali, Juventus e Real Madrid non se le sono mandate a dire dopo il quarto di finale di Champions League finito con un calcio di rigore che ha aperto il fuoco. Anche a livello dirigenziale, gli sfoghi post partita lasciano il segno su un rapporto - quello tra Juve e Real - che ha avuto qualche crepa già nei mesi scorsi. E di mezzo potrebbe andarci Paulo Dybala, da tempo corteggiato dal Real Madrid ma senza passare ai fatti.



COSA SUCCEDE - Negli ultimi anni, gli affari tra Juventus e Real hanno sempre finito per ridursi. Nessuno sconto, corsia preferenziale o stretta di mano facile, anzi. In particolare, i contatti informativi tra le merengues e l'entourage di Dybala nei mesi passati non sono piaciuti alla Juve, naturale; adesso per portar via l'argentino da Torino servirà un'offerta di certo a tre zeri, molto elevata. E il Real Madrid non ha più i rapporti di un tempo a facilitare le operazioni con la Juve. In più, le voci di inserimento dei blancos su Emre Can cui non ha fatto seguito un inserimento a livello di offerta non hanno fatto impazzire di gioia la dirigenza bianconera. Insomma, c'è tensione in campo e fuori; rimane solido il rapporto tra Andrea Agnelli e Florentino Perez, ma immaginare affari tra Juve e Real Madrid diventerà sempre più complesso.