Questa mattina sono stati notificati i provvedimenti giudiziari nell’inchiesta sui fatti di piazza San Carlo a Torino, dove lo scorso 3 giugno - in occasione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid - una donna venne uccisa e oltre 1500 persone furono ferite in seguito a un’ondata di panico. Come riportato da La Stampa, gli avvisi di garanzia sono stati consegnati questa mattina alla sindaca di Torino Chiara Appendino e al questore Angelo Sanna. Tra gli altri indagati figurano anche i funzionari comunali che hanno avuto un ruolo nella gestione della notte del 3 giugno, l’ex capo di gabinetto Paolo Giordana e il direttore del settore Paolo Lubbia. Sono indagati anche gli organizzatori materiali dell’evento: il presidente di Turismo Torino Maurizio Montagnese e il direttore Danilo Bessone. In terza battuta ci sono anche le figure istituzionali che hanno gestito l’evento sotto il profilo della sicurezza nella serata del 3 giugno: il capo di gabinetto della Questura Michele Mollo e il dirigente del commissariato centro Alberto Bonzano che, quella notte, aveva il comando delle forze dell’ordine, in piazza San Carlo.



Appendino, come si legge su Corriere.it, è accusata di omicidio colposo in "cooperazione" con altre persone. A breve sarà interrogata dai magistrati. Su Facebook, la sindaca di Torino scrive: "Pochi minuti fa mi è stato notificato dalla Procura di Torino un avviso di garanzia per i fatti di piazza San Carlo. Offrirò come sempre la massima collaborazione agli inquirenti, poiché è interesse di tutta la cittadinanza che vengano ricostruiti i fatti e definite le responsabilità di ognuno".