Per giugno, l'obiettivo numero uno della Juventus sarà Marco Verratti, ma il centrocampista del PSG non è l'unico grande nome sul taccuino di Marotta. Il dg bianconero, infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, non ha mai depennato Mahmoud Dahoud, seguito con estrema attenzione e giovane di enorme prospettiva. Il classe '96 del Borussia Monchengladbach sembra da tempo pronto per il grande salto. La Juve potrebbe essere la piazza giusta per farlo.