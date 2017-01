Ormai è UFFICIALE, il centrocampista Rincon passa dal Genoa alla Juventus e a Torino non arriva ovviamente da solo, insieme a lui la deliziosa modella venezuelana Karina Mendoza, sua moglie dal 29 dicembre del 2011 e pertanto a tutti gli effetti wag nuova di zecca della Vecchia Signora.



Se il 'generale', questo il soprannome del calciatore, conta oltre 400mila followers solo su Instagram, la splendida Karina, dalla tipica bellezza sudamericana con lunghi capelli neri, fisico slanciato e interessante décolleté, nonostante le doti ammalianti (il punto forte nel suo lavoro di mannequin guarda caso è proprio la lingerie), è molto discreta sui social e non ama mettersi in mostra con i classici selfie o belfie provocanti che ormai impazzano e sembrano esser diventati quasi un'ossessione. Dunque, per una volta, una wag che si discosta dalle colleghe e lascia tutta la gloria dei riflettori al consorte; una qualità, la riservatezza, che renderà ancora più preziosa le sue apparizioni allo Stadium, dove certamente Karina sarà una presenza fissa, così come ha sempre fatto seguendo il marito in tutte le altre tappe della sua carriera: i tifosi bianconeri sono prontissimi ad accoglierla.

Benvenuti ad entrambi!



