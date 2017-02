Il rinnovo è imminente, ma una cosa ormai è certa: non basterà a placare la sete di Dybala da parte del Real Madrid. Mundo Deportivo riporta, infatti, l'intenzione dei campioni d'Europa di sferrare, in estate, una vera e propria offensiva per la Joya, con l'obiettivo di strapparlo alla Juventus. Da Corso Galielo Ferraris, però, traspare la solita totale serenità. Il rinnovo rappresenta un punto di partenza: Dybala e la Juve insieme. Per sempre in questi casi è una locuzione inutilizzabile, ma per l'immediato futuro i tifosi possono stare molto tranquilli.