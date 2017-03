Saranno ancora una volta gli Stati Uniti a ospitare la prossima tournèe estiva della Roma. I giallorossi, nel mese di luglio, voleranno infatti negli Usa per partecipare alla International Champions Cup. Nell'ambito del torneo sfideranno il Paris Saint-Germain (19 luglio, città ancora da definire), il Tottenham (25 luglio, nella Red Bull arena a New York), infine la Juventus. Il match contro i bianconeri è in programma il 30 luglio al Gillette stadium a Foxborough, comune poco distante da Boston. "È un onore per noi tornare a partecipare alla International Champions assieme alle migliori squadre del mondo, in una competizione che è ormai divenuta un appuntamento di grande prestigio - le parole del presidente della Roma, James Pallotta -. Ci aspettano partite di grande livello in cornici di pubblico straordinarie. Per la Roma è un'opportunità per mettersi in mostra sul palcoscenico internazionale: sono contento che potremo nuovamente giocare negli Stati Uniti. Sarà un'ottima occasione per rafforzare il legame tra il club e gli appassionati americani".