Una passione per questi colori mai tramontata, nemmeno ora che l’ex centrocampista portoghese fa parte dello staff tecnico del Porto, che proprio l’anno scorso sfidò i bianconeri negli ottavi di finale di Champions League. A cuore aperto, ha deciso di scegliere IlBianconero.com per parlare della Vecchia Signora:“La Juventus comanda il calcio italiano, ha il nostro stesso vantaggio sul Napoli (anche il Porto ha due punti in più del Benfica ndr) e sta per vincere il settimo scudetto di fila. Per il calcio italiano non è piacevole avere una squadra che vince per così tanto tempo, ma noi juventini vogliamo essere sempre campioni. Mi auguro che, come ai miei tempi, Milan ed Inter ritornino ad esser forti per avere ancora più competizione in Serie A”.