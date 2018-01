Nevio Scala, ex allenatore del Parma, è lo "scopritore di Buffon". Un giorno che ha raccontato ai microfoni de La Stampa: "Aveva 17 anni, sembra ieri... Si fece male Bucci e lo aggregammo alla prima squadra, era destinato alla panchina e invece scelsi lui anziché Nista, il secondo. Parava tutto, era convinto e sereno. Mi rivolsi a Di Palma, il preparatore, e chiesi: “Vedi quello che vedo io?”. Annuì: eravamo davanti a un fenomeno. E quando gli chiesi se si sentiva di giocare, rispose: “Che problema c’è?”. L'avversario? Al di là delle qualità, il segreto era lo spirito: Gigi giocava per divertirsi, con disincanto, senza fissare un traguardo e senza pensare di diventare il migliore. Il mio augurio? Al di là delle qualità, il segreto era lo spirito: Gigi giocava per divertirsi, con disincanto, senza fissare un traguardo e senza pensare di diventare il migliore. Non lo vedo allenatore, è un mestiere complicato, piuttosto dirigente: può aiutare il calcio, diventare un punto di riferimento importante".