La Juventus è pronta per la Supercoppa contro il Milan ma mentre Allegri studia il presente sul campo Marotta e Paratici disegnano il futuro sul mercato: blindato Bonucci con il prolungamento del contratto fino al 2021, i bianconeri si sono assicurati anche Caldara e dopo la difesa ora si pensa a rinnovare il centrocampo.



LUCESCU APRE PER WITSEL - Anche l'ad Marotta non si è nascosto, l'obiettivo per gennaio è anticipare l'arrivo di Axel Witsel in scadenza con lo Zenit San Pietroburgo e ora arriva anche l'apertura del tecnico Lucescu a Tuttosport: "Presto parlerò con Axel, magari ci incontreremo in Romania, visto che so che trascorrerà una parte di vacanze dai parenti della moglie. Per il mio Zenit è un giocatore importantissimo, ma so benissimo che la carriera di un calciatore dura 10-15 anni. La mia storia parla chiaro: non ho mai ostacolato il passaggio di un grande giocatore in una big. Vediamo se a gennaio ci saranno anche le condizioni giuste per la cessione di Witsel".



C'E' ANCHE GAGLIARDINI - La Juve però non si ferma qui e per ringiovanire il centrocampo, oltre a Bentancur del Boca Juniors, c'è anche il nome di Roberto Gagliardini: sempre secondo Tuttosport i bianconeri hanno provato a imbastire una maxi operazione con l'Atalanta e l'agente Giuseppe Riso per portare oltre a Caldara anche il centrocampista a Torino. Prenotato Gagliardini, ma è guerra con Milan e soprattutto Inter che seguono con grande interesse il giocatore: il pericolo è di un'asta, con base di partenza già oltre i 20 milioni di euro.