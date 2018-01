L'ex tecnico del Bayern Monaco Carlo Ancelotti ha parlato al Corriere dello Sport della Juve: "Questa Juventus è da finale di Champions, è il suo obiettivo, ne ha giocate due nelle ultime tre edizioni. Quest’anno è più difficile arrivare a Kiev. La lotta è più ampia. Il City è la mia preferita ed è più forte dello United. Il Real è in crisi? No, anzi. Occhio però al Psg. La difesa della Juve è la sua forza: solida e continua, questa è la Juve, una squadra che difficilmente sbaglia una partita e ancora più difficilmente sbaglia un periodo. Anche quando sul campo incontra dei problemi trova sempre il risultato, proprio come sta accadendo adesso e questo perché ha un’assoluta solidità difensiva. Però col Tottenham non è mica semplice. Kane questa stagione è fra i migliori attaccanti d'Europa, insieme ai soliti Messi, Suarez, Ronaldo, Lewandowski, Neymar, Cavani e ci metterei anche Mbappé. Io ct della Nazionale? Ci si può pensare ma punto a guidare un club".