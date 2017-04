L'ex tecnico - tra le altre - di Milan, Roma e Juventus Fabio Capello, attualmente commentatore per Fox Sports, ha commentato ai microfoni di Sky il momento attraversato dalla Juve. Una squadra che, nella sua visione, risente sempre di più del lavoro compiuto da Max Allegri: "Non è definibile se sia più facile o più difficile prendere in mano una squadra già vincente: dipende dai giocatori che si trovano, dalla mentalità della squadra e dalla società. Quando si subentra a un allenatore che ha vinto bisogna essere capaci di innovare e soprattutto di trovare nel gruppo dei leader che aiutino l’allenatore a cambiare la routine del ciclo appena concluso. Bisogna avere fortuna o capacità nel trovare questi giocatori chiave quelli che ancora hanno fame di vincere. Questa è la Juve di Allegri. Conte ha portato cose nuove, come la voglia di vincere, la grinta e la determinazione. Ma questa è una squadra che gioca in modo totalmente diverso dagli anni passati".