Franco Causio, ex ala della Juventus, ha parlato del momento bianconero al Corriere dello Sport: “La Juve ha dimostrato ancora una volta di essere fortissima, cinica, di sapere ciò che vuole; con un allenatore in grado di cambiare sistemi di gioco in corsa. Tutto ciò costituisce un legame perfetto con la società, il collante senza il quale tutto ciò secondo me non sarebbe possibile. Cosa mi sorprende della Juve? L’essere 'provinciale' nonostante i tanti fuoriclasse. I giocatori formano un gruppo coeso, ti accorgi di come vogliono arrivare al risultato: vogliono vincere e vincono. E poi hanno campioni come Dybala e Higuain che risolvono le partite impossibili. Poche squadre hanno gente del genere. Vorrei sempre avere Paulo e Gonzalo nella mia squadra. Dybala ha enormi margini di miglioramento, per me sarà il Pallone d'Oro del futuro. Dicono che Higuain non è decisivo quando conta? Si è visto con il Tottenham... Lui ha sempre segnato tantissimo in carriera”.



ALLEGRI - “E’ il valore aggiunto”, spiega Causio: “Prendere in mano le redini dopo Conte non era facile ma lui ha vinto tutto ciò che c'era da vincere e solo la sfortuna gli ha impedito finora di alzare la Champions League. La Juve non gioca bene? Ognuno ha il suo modulo, il suo stile. Allegri non ha un sistema di gioco spesso, ne cambia due-tre a partita. Poi c'è chi potrà essere ricordato come la grande Olanda. In ogni caso, massimo rispetto per il Napoli e per Sarri che stanno facendo cose eccezionali: senza di loro, il campionato sarebbe già finito”.



SERIE A E CHAMPIONS - “La Juve non lascia nulla al caso, me ne sono accorto nella mia carriera, nei miei sedici anni in bianconero, dal settore giovanile in avanti. La Juve raccoglie tutto ciò che c'è da raccogliere, è nel suo Dna. Credo che tra Udinese, Atalanta e Spal tenterà di fare bottino pieno per provare il sorpasso al Napoli”.