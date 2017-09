Edgar Davids, centrocampista della Juventus dal 1997 al 2004, ha parlato della prima esperienza in Italia - una stagione e mezza con la maglia del Milan - ai microfoni di Sky Sport. "Se sono diventato un grande giocatore alla Juve il merito è anche del Milan. Appena arrivato in Italia dovevo imparare delle cose, come il modo di giocare. E ho imparato un po’ di italiano. Quando sono arrivato alla Juve ero pronto ed è grazie al Milan se mi sono inserito molto più facilmente in bianconero".