Giovanni Galeone, maestro di Max Allegri dai tempi di Perugia e Pescara, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo eventuale rinnovo con la Juventus: "Contento che rimanga alla Juve? No, perché io tenterei altrove. Dopo un po’ di anni credo che vorrei rimettermi in gioco in un altro ambiente". E sulla rivale dei bianconeri in semifinale di Champions League, l'ex tecnico dell'Udinese spiega: "Vedo giocare bene il giovane Monaco, e il Real ha sempre i suoi animali da grande gara, quindi direi Atletico, che tanto più di un gol in casa non ti fa e in trasferta più di zero è difficile. Quindi Max non dovrebbe preoccuparsi di una remuntada".