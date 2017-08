Giannichedda, ex giocatore della Lazio, ha parlato a Zonacalcio.net del mercato dei biancocelesti: ''Prima della fine del calciomercato il caso Keita deve essere risolto perché è un giocatore importante. Lui ha deciso di andare via, bisogna risolvere al più presto questa situazione. Tutto si deciderà dopo la Supercoppa, visto che la squadra dove andrà sarà la Juve e la Lazio non vuole dare un giocatore così importante alla sua rivale. È un buon giocatore. Aveva la possibilità di fare bene un po’ di anni fa ma poi si è un po’ perso. Le qualità per far bene le ha, bisogna aspettare che si adegui al campionato italiano''.