Il difensore della Juventus Benedikt Howedes ha parlato in un'intervista alla Bild, analizzando diversi casi del club di Gelsenkirchen: "Goretzka? Sono sempre dell'opinione che un giocatore debba poter inseguire i propri interessi ed obiettivi. Se Leon vede che il prossimo passo della sua carriera sia Monaco, deve accettare. E' un peccato per lo Schalke perchè è un grande giocatore.



I miei problemi con Tedesco? Ho dovuto accettare le sue decisioni, anche se non le approvavo. Ma per me è stato l'inizio di una scalata, non un incidente, perchè ho ricevuto un'offerta dalla Juve, uno dei più importanti club del mondo. Tedesco non fa tutto giusto, ma una buona parte delle scelte sono corrette. Penso che stia facendo un ottimo lavoro e ha riportato lo Schalke in alto".