Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham, ha svelato come Moussa Sissoko fosse a un passo dalla cessione nella scorsa finestra di mercato: "Sarò onesto, Sissoko è stato il primo a manifestare la volontà di lasciare il club, perché voleva giocare di più nella stagione del Mondiale. Penso però che non ci fosse una possibilità del genere e sono molto felice che lui sia rimasto e di dargli l'opportunità di giocare al Tottenham". Il profilo di Sissoko è stato valutato in passato anche dalla Juventus, sempre alla ricerca di un innesto per la linea mediana.