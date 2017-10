Mario Sconcerti, nel suo consueto editoriale sul Corriere della Sera, ha analizzato la nona giornata di campionato al via domani. Focus sulla Juventus, di scena domenica alla Dacia Arena: "L’Udinese ha un problema evidente, segnare. Maxi Lopez non è mai stato una volpe e Lasagna si è un po’ fermato, Perica è fuori, ma è tutta la squadra senza molta voglia. L’affermarsi di Fofana, bravissimo ma delicato, con passo pigro, ha come tolto ritmo a tutti gli altri. Non credo possa fare molto oggi contro la Juve. Allegri viene da un pareggio e una sconfitta, sbaglierà ancora a Natale, non credo prima. Altrimenti non sarebbe più un incidente, sarebbe una rivoluzione".