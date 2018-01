Stefano Sorrentino ha parlato con la Gazzetta dello Sport: questa sera sarà impegnato a difendere la porta del suo Chievo. "Come si ferma la Juve? Con la partita perfetta, come con Roma e Napoli. Se vogliamo stupire dobbiamo tornare ad essere antipatici e rompiscatole, come eravamo ad inizio stagione. Chi temo di più senza Dybala? Higuain che non segna da quasi due mesi: prima o poi si sbloccherà. Spero di fermarlo come ho fatto con Belotti. Dyabala è un grande talento. Penso ancora che potrà vincere il Pallone d'Oro. E' imprevedibile: può fari il tiro a giro, lo scavino, metterla sul primo palo o darla al compagno. Meno male che contro di noi non ci sarà". Due parole anche su Buffon, che domani compirà 40 anni, uno in più di Sorrentino: "Al Chievo mi ha allenato Claudio Filippi, ora alla Juve: è il numero uno, spacca il capello in quattro senza essere pensante, i dettagli fanno la differenza. Se Gigi a 40 anni ha la stessa voglia è anche merito suo. Szczesny erede di Buffon? Lo sta dimostrando. Mi è sempre piaciuto, di Buffon ce n'è uno ma lui può non farlo rimpiangere. Gigi è il numero uno, noi siamo solo portieri".