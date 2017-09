Marco Tardelli, ex centrocampista della Juventus, ha parlato a La Domenica Sportiva della differenza tra la squadra di Allegri e il Napoli: "I bianconeri sono più concreti, anche nelle occasioni in cui non giocano bene vincono le partite. Il Napoli no, deve giocare bene per vincere. Il Napoli non ha la capacità di essere concreto e giocare male, però sa giocare molto bene. Higuain in panchina? E' fastidioso per un attaccante, ma nessuno lo mette in dubbio. Mandzukic segnerà meno gol, ma gioca molto di più per la squadra. Anche l'anno scorso il Pipita era partito allo stesso modo, è la stessa situazione: è stato fuori un po', poi l'ha messo dentro in una partita. Penso che debba solo ritrovarsi".