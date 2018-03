Carlos Tevez parla a TycSports dei recenti problemi personali (colpa di un infortunio) e di quelli della nazionale argentina (colpa del ko per 6 a 1 contro la Spagna). “Mi sono fatto male facendo lavoro di forza in palestra. Non sono così tonto da farmi male facendo altro come andare in un carcere o giocando a golf. Si dicono tante bugie sul mio infortunio e questo mi da forza”, afferma l’ex attaccante della Juve che su Dybala ammette: “Paulo è un grande giocatore e ha dimostrato di meritarsi la Seleccion.”