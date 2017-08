Jean Michel Seri, centrocampista del Nizza, ai microfoni di Mundo Deportivo ha rivelato la sua amarezza per il mancato passaggio al Barcellona e ha anche tirato in ballo la Juve: "Mi hanno richiesto le grandi d’Europa come la Juventus, il Psg, il Borussia Dortmund e l'Arsenal. La Roma ha fatto diverse offerte. Ho parlato tante volte con Monchi ma l'affare non si è chiuso anche qui per motivi economici. Ora aspetto e lascio il mio destino nelle mani di Dio, ma io sono un tifoso del Barcellona, sono andato al Camp Nou tante volte. Qualunque cosa accada, porterò sempre questo club nel mio cuore".