La Juventus continua ad osservare con attenzione Thomas Meunier del Paris Saint-Germain. Il terzino belga è stato utilizzato in 5 occasioni da Emery in questo inizio di stagione, mai in Champions League: nonostante la partenza di Aurier, il classe '91 sembra tutt'altro che inamovibile nell'undici titolare del tecnico, con i bianconeri alla finestra per un possibile erede di Lichtsteiner sulla fascia destra.