Con l’arrivo della pausa delle nazionali, l’attenzione della dirigenza della Juve si sposta giocoforza sul tema mercato. Il primo nome della lista degli acquisti per la prossima stagione è quello di Corentin Tolisso, che è da tempo ormai obiettivo bianconero. Entro fine mese c’è in programma un incontro sol presidente Aulas, per provare a chiudere definitivamente la trattativa prima di scatenare un’asta estiva: la crescita esponenziale del giocatore anche in zona gol fa salire ulteriormente il prezzo, ma la Juventus vuole mettere le mani sul giovane francese. Il prezzo è alto, non meno di 50 milioni, ma la Juve vuole Tolisso e proverà a chiudere durante questa sosta.