Buone notizie per la Juventus e Massimiliano Allegri in vista dell'attesissimo derby col Torino di domenica prossima. Inizia a svuotarsi l'infermeria in vista della stracittadina contro gli uomini di Mazzarri ma anche della doppia sfida di campionato e Coppa Italia contro l'Atalanta. Nella seduta di oggi, si è allenato nuovamente col gruppo Paulo Dybala, che potrebbe essere portato in panchina con i granata e giocare uno scampolo di partita; pienamente recuperati anche Sami Khedira e Mario Mandzukic, usciti dal campo nel match col Tottenham con leggeri acciacchi, rispettivamente un affaticamento muscolare e una botta all'anca.



Prosegue il suo percorso anche il difensore tedesco Benedikt Howedes, sceso in campo soltanto una volta in questa stagione a causa di ripetuti guai muscolari. Molto risicate invece le possibilità di riavere Barzagli e Lichtsteiner, mentre proseguono le terapie di Cuadrado e Matuidi, col francese che spera di poter rientrare in tempo utile per il match di ritorno di Champions col Tottenham.