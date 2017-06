La Juve pensa a Milan Skriniar per la difesa del futuro. Ma se il pensiero fosse già diventato realtà? Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, i bianconeri avrebbero strappato, nell'ambito dell'operazione Schick, un'opzione per l'acquisto del classe '95. Niente che possa cambiare il suo destino immediato, ovviamente. Un'altra stagione alla Sampdoria non è in discussione. In futuro, chissà...