Douglas Costa resta il primo obiettivo della Juventus. L’esterno brasiliano ha già dato la propria disponibilità ad accettare l’ingaggio di 5 milioni a stagione più bonus offerto dai bianconeri. Adesso, però, Marotta e Paratici dovranno convincere il Bayern Monaco ad abbassare le loro richieste. La valutazione di 40 milioni, infatti, è ritenuta eccessiva. La Juventus è disposta a spenderne 30 per l’esterno, poco utilizzato da Carlo Ancelotti nella scorsa stagione. La trattativa è avviata e in casa Juve c’è ottimismo, ma non mancano le alternative per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.



NOME NUOVO - Nel mirino dei bianconeri non ci sono solo gli “italiani” Balde Diao Keita e Federico Bernardeschi. Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus ha sondato il terreno per Thomas Lemar, esterno 21enne del Monaco. Mancino puro, Lemar è un esterno offensivo che può agire nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1, il modulo utilizzato da Allegri nella scorsa stagione. La Juventus ha chiesto informazioni direttamente ai dirigenti del club monegasco, come per i compagni Fabinho e Benjamin Mendy. L’interesse per Lemar c’è, ma la valutazione del Monaco è molto alta: tra i 35 e i 40 milioni di euro.