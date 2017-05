Il patto è chiaro. Testa a Cardiff. Tutti. Squadra e società. Così, dopo una settimana particolarmente intensa e ricca di incontri tra Milano, Torino e vari punti strategici in Europa, la squadra mercato della Juve, con Beppe Marotta e Fabio Paratici in testa, resterà al fianco del gruppo bianconero senza lasciarsi distrarre da dinamiche future in entrata come in uscita. Questo almeno è quanto trapela ufficiosamente dall'ambiente bianconero. Poi sarà subito il momento di spingere il piede sull'acceleratore, di fare un'ulteriore scrematura tra tutte quelle trattative in corso con l'obiettivo unico di alzare il livello di una rosa già fortissima, capace di arrivare in fondo a tutte le competizioni. In tal senso, se ha assunto un peso specifico importantissimo l'appuntamento di venerdì sera tra Paratici e Beppe Bozzo per compiere passi avanti nell'affare Bernardeschi (leggi qui), altrettanto importante sarà il summit già programmato per i primi giorni della prossima settimana a Monaco di Baviera tra la dirigenza bianconera e quella del Bayern.

DOUGLAS COSTA SI AVVICINA – Tanti, tantissimi i nomi su cui sta quindi lavorando la Juve, proprio perché mettere a segno il colpo giusto non sarà affatto facile. Una vittoria o una sconfitta con il Real potrebbe essere davvero decisiva per delineare la strategia defintiva. Intanto il profilo di Douglas Costa è uno di quelli valutati con sempre maggiore attenzione. Ed è proprio di lui che si parlerà col Bayern, come d'altronde era previsto fin da quando l'entourage del brasiliano dal passaporto portoghese aveva bussato anche alla porta della Juve (leggi qui): adesso i tedeschi hanno aperto alla cessione, il solido rapporto tra i due club potrebbe agevolare la trattativa nel caso in cui Marotta e Paratici scegliessero lui quale uomo giusto per continuare ad alzare il livello del pacchetto offensivo bianconero. Un appuntamento chiave, al quale la Juve arriverà già con le idee chiare e magari una prima offerta ufficiale per aprire la trattativa. Ancora tanti i piani su cui lavorare, ma anche su quello che porta a Douglas Costa la Juve fa sul serio.



@NicolaBalice