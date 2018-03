'Corte Martial'. Titola così in prima pagina l'edizione odierna di Tuttosport, che si concentra sui piani della Juventus per il prossimo mercato: tra questi c'è anche Anthony Martial. L'esterno francese sta seriamente considerando l'addio al Manchester United, complice anche l'arrivo a gennaio di Alexis Sanchez che ha chiuso gli spazi, e con il contratto in scadenza nel 2019 (con opzione fino al 2020) in estate può diventare un affare.



TESTIMONIAL MATUIDI - Primi contatti con l'entourage già presi nella due giorni londinese di Tottenham-Juve e, grazie ai buoni rapporti con lo United, i bianconeri si sono assicurati una posizione privilegiata: se il club inglese aprirà alla cessione, la Juve partirà in pole position. Un nome non nuovo a Marotta e Paratici quello di Martial, già pallino dal 2012 quando, prima di passare al Monaco, fu a un passo dai bianconeri. Ora la storia si ripete e il feeling è reciproco, grazie anche a Blaise Matuidi: i racconti dai toni entusiastici del compagno di nazionale hanno ulteriormente incuriosito Martial, già attirato dalle due finali di Champions League raggiunte in tre anni sotto la guida di Allegri.



NON SOLO MARTIAL - Martial inoltre potrebbe non arrivare da solo alla Juventus: con lui anche Matteo Darmian, terzino ex Milan e Torino che a Manchester non trova spazio e che potrebbe completare il pacchetto terzini a disposizione di Allegri.