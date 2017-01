Rincon non basta. Witsel è volato fuorimercato verso la Cina. Luiz Gustavo solo a condizioni da rischio e investimento zero. Bentancur a giugno, meglio subito per vari motivi (non ultimo quello status da extracomunitario). Verratti sogno quasi proibito. In tutto questo c'è un Corentin Tolisso che rimane obiettivo numero uno, vero e concreto. Tanto da convincere la Juve ad andare subito a Lione per portarlo a Torino ora, per evitare che la prossima stagione si trasformi in un rimpianto di mercato vinto all'asta dal miglior offerente. Tanto da convincere la Juve a tentare un assalto, vero e concreto, in queste ore pur non potendolo registrare in Champions League.



L'ASSALTO - Per lui e solo per lui, una 'follia' rispetto ai tradizionali mesi di gennaio vissuti dalla Juve, si può anche fare. Ecco che allora la coppia Marotta-Paratici è pronta a partire alla carica di Aulas e del Lione: il sì del giocatore a spostarsi anche subito c'è già, sulla base di un ricco quadriennale a crescere con ingaggio di partenza da oltre 3 milioni netti a stagione più bonus. Se la valutazione che ne fa il club francese è molto alta, questa non spaventa il club bianconero per il momento. Molto più difficile appare convincere il Lione a lasciar partire subito quello che insieme a Lacazette rimane il gioiello di maggior valore in rosa. Per riuscirci la Juve ha pronta un'offerta da quasi 40 milioni di motivi attraverso una formula che garantirebbe anche di salvare gli equilibri di un bilancio capolavoro: un prestito con obbligo di riscatto per un'operazione complessiva da oltre 35 milioni più bonus, di cui almeno 6 per il prestito oneroso da versare immediatamente nelle casse francesi. Una prima offerta che in caso di apertura potrebbe anche essere corretta verso l'alto, essendo questo un investimento che ha convinto tutti nell'universo decisionale della Juve. Una settimana per il grande colpo a partire da ora: la Juve c'è e fa sul serio.



@NicolaBalice