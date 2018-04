Due obiettivi dichiarati, due giocatori che piacciono da tempo e che, nel futuro del mercato della Juventus rappresentano oggi due autentiche alternative. Il club bianconero ha da tempo provato l'affondo a parametro zero per Emre Can, ma la titubanza del centrocampista tedesco, che ancora non firma i contratti già consegnati ai suoi agenti, ha riacceso il corteggiamento del ds Fabio Partici per il centrocampista del PSG, Adrien Rabiot. Ad oggi i due possono essere considerati uno l'alternativa dell'altro, ma numeri e statistiche dicono l'esatto contrario



CHE DIFFERENZA! - Analizzando numeri e statistiche dei due centrocampisti che spesso ricoprono lo stesso ruolo negli scacchieri tattici di Jurgen Klopp e Unai Emery, è evidente l'enorme differenza che c'è nell'interpretare il ruolo di mezzala e/o di perno davanti alla difesa. Emre Can, di base, è più completo, ma tocca molti meno palloni di quanto fa Rabiot che ha una % di passaggi riusciti che supera il 92%. Nella finalizzazione i due si equivalgono sia per tiri tentati che per occasioni create, ma è nella fase difensiva che emerge la maggior maturità di Emre Can. 54 contrasti viniti a 32, solo 13 contrasti persi contro i 22 del francese. Sui palloni aerei addirittura Emre Can doppia Rabiot per contrasti vinti.



ALLA JUVE SERVONO ENTRAMBI! - Se per la Juventus Emre Can rappresenta tutt'ora la primissima scelta di mercato, Rabiot non può esserne l'alternativa. Entrambi, però, sarebbero fondamentali per la ricostruzione del centrocampo bianconero in vista della prossima stagione. Sì perchè sia Khedira che Matuidi toccheranno quota 31 anni la prossima estate e con Marchisio e Sturaro sempre più lontani dalla conferma innestare due giocatori con caratteristiche così diverse e dal profilo così internazionale farebbe ripartire subito la Juventus in prima fila anche per il prossimo Scudetto e per la prossima Champions League.