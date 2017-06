Lavori in corso. L'operazione Douglas Costa per la Juventus è diventata una priorità, l'arrivo dell'agente Mendoza in Italia - coadiuvato dagli intermediari Giovanni e Giacomo Branchini - sta aiutando a procedere in un affare delicato. E neanche Allegri si è nascosto: "Douglas è forte", una sentenza per l'ala brasiliana che può portare il salto di qualità alla Juve che verrà ancora costruita col 4-2-3-1. E occhio agli sviluppi legato a questo colpo su cui i bianconeri continuano a lavorare, giorno per giorno.



POSTI EXTRA - Un mistero era spuntato su Douglas Costa da qualche giorno, legato alla diffusione mediatica del calciomercato: è comunitario o extracomunitario? In molti riferiscono di un passaporto portoghese; in realtà, da quanto risulta, non c'è questo passaporto comunitario e dunque Douglas va considerato come extra. Almeno finché non arriverà un via libera ufficiale in merito. Non un dettaglio da poco per la Juventus: se arrivasse l'esterno del Bayern Monaco, con l'arrivo già ufficiale dell'uruguaiano Rodrigo Bentancur, i bianconeri avrebbero esaurito i due posti extra a disposizione fino alla fine di questa finestra di mercato. Ma Douglas Costa vale questo 'sacrificio', la Juve è convinta.



LE CONDIZIONI - Intanto, i dettagli dell'affare restano in via di sviluppo durante i dialoghi tra le parti coinvolte. L'ultimo incontro con l'agente è stato positivo, si può arrivare a un accordo da 6 milioni di euro a stagione con premi, così da rimanere un gradino sotto Higuain e Dybala nella gerarchia dei più pagati in bianconero. Dall'inizio della prossima settimana invece tutti al lavoro fronte Bayern Monaco: la prima richiesta è da 50 milioni, la Juve punta a chiudere non oltre i 45 milioni bonus compresi. Non un margine insormontabile, ma con il Bayern non si scherza mai e il traguardo si trova solo alle condizioni giuste (senza dimenticare la concorrenza). Eppure sì, la Juve può sognare davvero il colpo Douglas Costa.