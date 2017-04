Un gol per confermare il proprio status di top player: Corentin Tolisso ha messo la propria firma anche ieri sera, nella rimonta del Lione sul Besiktas che potrebbe valere le semifinali di Europa League per i francesi. L'opinionista di Sky Sport Daniele Adani ha commentato così la prestazione del centrocampista, obiettivo di mercato della Juventus: "In Europa è il giocatore più simile a Nainggolan. Tolisso ha tutto: forza tecnica e tempi di inserimento, tanto che è il secondo miglior marcatore del Lione in questa stagione."