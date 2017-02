La Juventus dovrà fare a meno per qualche settimana del proprio baluardo difensivo, Giorgio Chiellini. Il centrale bianconero, uscito infortunato nel corso del primo tempo della sfida contro il Cagliari, ha riportato un trauma distrattivo ai muscoli flessori della coscia sinistra che lo costringerà ad almeno una settimana di stop.



Manca ancora il comunicato ufficiale del club bianconero e nei prossimi giorni Chiellini si sottoporrà a nuovi accertamenti. L'entità dell'infortunio però è nota e constringera il difensore a saltare sicuramente la partita di campionato contro il Palermo ed è in forte rischio per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League che vedrà la Juventus affrontare il Porto in trasferta il 22 febbraio.