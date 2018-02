David Trezeguet, stamattina, ha incontrato i ragazzi delle scuole che prendono parte al torneo "Gatorade per le scuole": "Per il momento quello che sta facendo il Napoli è un percorso molto interessante, come quello della Juve. La Juve sa cosa bisogna fare per vincere, ha mostrato di avere l'abitudine. Il Napoli sta facendo un percorso forte, sta facendo bene e ora è rimasto solo il campionato. Per la Juve sicuramente conta molto l'esperienza. Io penso come il mister che si deciderà alla fine. Manca moltissimo, ma sia Juve che Napoli stanno dimostrando di essere le due squadre più importanti in questo campionato. Hanno giocatori di valore e la Juve è in linea coi suoi traguardi: vicina al primo posto e ancora in corsa in Champions e coppa".