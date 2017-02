Non solo Tolisso. Secondo Tuttosport, ci sono altri centrocampisti nel mirino della Juventus: oltre ad Adrien Rabiot del Psg, il club bianconero non molla il nazionale tedesco Leon Goretzka, 22 anni, in scadenza nel 2018 con lo Schalke 04 (l’agente, Joerg Neubauer, è lo stesso di Sami Khedira con cui la Juve parlerà per discutere del futuro del tedesco). Capitolo Isco: lo spagnolo sta rompendo con il Real Madrid, ma più che la Juve, in pole c’è il Manchester City.