Laha proseguito oggi il suo lavoro in vista dell'anticipo della 24esima giornata di Serie A di venerdì, contro la Fiorentina. Ottime notizie pered è quindi recuperato per la trasferta di Firenze. Chi è in dubbio è, invece, Stefano. Probabile che al posto dell'infortunato Matuidi tocchi a Marchisio al Franchi.Ecco il comunicato diffuso dal club attraverso il proprio sito ufficiale: "Douglas Costa è rientrato in gruppo, mentre Stefano Sturaro, che nella seduta di allenamento di ieri ha riportato una distorsione al ginocchio e alla caviglia sinistra di non grave entità, ha effettuato nella seduta odierna un lavoro personalizzato".