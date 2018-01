Se la prima squadra è rimasta praticamente inalterata, la Juventus si è invece mossa molto per quanto riguarda il settore giovanile. Arriva in extremis anche l'attaccante austriaco di origini bosniache Arnel(19), già esordiente in serie B con l'Empoli. Jakupovic, approdato in Piemonte a titolo temporaneo, vanta un'esperienza anche in Inghilterra con il Middlesbrough.