La Juventus lo segue e corteggia da tempo e se la scorsa estate non era riuscita ad ottenere il giusto sconto dal Liverpool a gennaio i contatti per portare Emre Can a Torino a parametro zero si sono intensificati e sono arrivati oggi a un punto di svolta.



10 GIORNI - Sì perché sebbene il centrocampista tedesco abbia più volte confermato di non voler rinnovare con i Reds, l'intesa raggiunta dall'amministratore delegato Beppe Marotta con il suo entourage non ha portato alla svolta sperata. Da fine gennaio Emre Can ha in mano i contratti stilati dalla Juventus senza averli mai riconsegnati (firmati) ai suoi agenti. Ora, secondo la Gazzetta dello Sport, la Juventus non ha intenzione di perdere altro tempo e ha fissato in 10 giorni il termine ultimo di attesa prima di cambiare con forza obiettivo.



LE ALTERNATIVE - Qualche idea alternativa, in realtà, la Juventus la ha già. Il sogno, ovviamente, si chiama Sergej Milinkovic-Savic per cui peró la Lazio richiede cifre fuori mercato (almeno per l'Italia). L'alternativa al serbo risponde oggi al nome di Adrien Rabiot, vecchio pallino del ds Fabio Paratici, che anche recentemente ha ribadito di non essere certo della permanenza al Paris Saint Germain. Infine non va escluso il doppio colpo giovane e italiano con i nomi di Cristante e Pellegrini che rimangono in cima alla lista dei desideri dei bianconeri. Aspettando Emre Can, il cui tempo peró si sta lentamente assottigliando.