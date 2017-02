Dentro o fuori. Saranno settimane decisive, da qui a fine marzo, per il futuro di Sead Kolasinac. L'esterno mancino è uno dei preferiti della Juventus che continua a cercare opportunità a parametro zero per subito o a scadenza di contratto tra un anno, come possono essere i vari Keita Baldé, Dahoud o Goretzka. Il laterale bosniaco ad ora non rinnova con lo Schalke 04 e si sta guardando attorno, la Juve è stata vicina a prenderlo già a gennaio con l'addio di Patrice Evra, poi l'infortunio di Baba ha costretto i tedeschi a trattenere Kolasinac perdendolo a zero da giugno.



SPINAZZOLA CAMBIA TUTTO - Il suo arrivo in bianconero per la prossima stagione però non è ancora scontato o sicuro, anzi. Per un discorso di concorrenza ma non solo, visto che Marotta e Paratici stanno seriamente pensando di riportare a Torino dall'annata che verrà Leonardo Spinazzola, esterno dell'Atalanta protagonista di una stagione ad altissimi livelli. Spinazzola è già di proprietà bianconera e l'idea di rimetterlo a disposizione della Juve si fa sempre più concreta, ecco perché con Alex Sandro e Spinazzola stesso oltre ad Asamoah si 'rischia' di essere ampiamente coperti a sinistra.



SCEGLIE KOLASINAC - Non per questo la Juve ha bloccato i dialoghi con Kolasinac, anzi. Ma vuole che l'operazione possa chiudersi alle sue condizioni di contratto e ingaggio, senza rilanci eccessivi dovuti a una concorrenza agguerrita dalla Bundesliga ma soprattutto dalla Premier League, con il Chelsea in prima fila da tempo, non l'unico club sulle tracce del bosniaco. Adesso la palla andrà a Kolasinac, la Juve ha dato il suo ultimatum e l'operazione Spinazzola già pronta fa stare i bianconeri decisamente tranquilli, anche perché visite mediche con il bosniaco non sono in programma dunque c'è ancora un accordo da trovare. Alle condizioni della Juve, altrimenti sarà Spinazzola l'alternativa del futuro ad Alex Sandro...