La Juventus proverà l'affondo per portare un nuovo centrocampista a Torino negli ultimi giorni di mercato. Un affare che non dovrà essere a costi elevati e, per questo, molto difficile che vada in porto. I nomi sul taccuino del dg Beppe Marotta, secondo Tuttosport, sono due e sono Corentin Tolisso del Lione e Ivan Rakitic, che ha rotto con l'allenatore dle Barcellona, Luis Enrique.