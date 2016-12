Romelu Lukaku è pronto a rinnovare il suo contratto con l'Everton. L'attaccante, da tempo nel mirino della Juve, non è certo di restare con i Toffees, ma intanto rinnova, così da dargli massimo potere in un'eventuale trattativa per il suo addio. E il rinnovo, a 120.000 euro a settimana, è di quelli monstre, con cui la Juve non ha nessuna intenzione di competere.