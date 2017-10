In casa Juventus, Kwadwo Asamoah corre verso una maglia dal primo minuto contro l'Udinese. L'esterno ghanese è ormai un titolare aggiunto per Max Allegri, almeno in campionato: anche nell'ultima sfida di Serie A con la Lazio, Alex Sandro - poi protagonista in negativo nella sfida di Champions allo Sporting - si era accomodato in panchina in favore di Asamoah.