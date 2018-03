Molto, moltissimo della stagione juventina passa da Wembley. Il motivo va ben oltre la questione legata all'obiettivo-sogno-ossessione Champions. Dal cammino europeo infatti dipende una sensibile fetta dell'attuale bilancio della Juve, come dichiarato dalla stessa società bianconera in conclusione del comunicato stampa riferito all'approvazione del bilancio semestrale. “L’esercizio 2017/2018, attualmente previsto in perdita, sarà come di consueto fortemente influenzato dall’andamento dei risultati sportivi ed in particolare della UEFA Champions League”, così si concludeva il comunicato bianconero. E per quanto la partita con il Tottenham non sia una finale, quindi teoricamente in linea con la gestione allegriana all'insegna della prudenza, vien da sé che contro gli Spurs sia per mille motivi come una finale. Partita da dentro o fuori, da vincere senza se e senza ma. Così anche qualche rischio nel recupero di alcuni giocatori, si potrà e forse dovrà correre. In tal senso l'ultima parola verrà presa solo domani a proposito di alcuni elementi chiave, con Gonzalo Higuain in prima linea.

PIPITA C'E' – Il Pipita c'è. Forse non dal primo minuto, ma da Vinovo filtra un ottimismo sempre maggior seppur cauto. Higuain ha svolto l'intero allenamento in gruppo oggi, domani verrà valutato come avrà risposto all'aumento del carico di lavoro ma una sua presenza almeno in panchina a Wembley sembra sempre più probabile. Situazione analoga a quella di Mattia De Sciglio, fondamentale nel caso in cui Allegri optasse nuovamente per il 3-5-2, per quanto l'infortunio sia completamente opposto: una botta pesante da smaltire per Higuain, guaio muscolare per il terzino bianconero che pure può sperare con fiducia di tornare a disposizione già da mercoledì sera. Tanti dubbi invece attorno alla figura di Mario Mandzukic, che dopo la giornata di riposo forzato ha svolto solo un allenamento differenziato in giornata. L'affaticamento ai flessori della coscia destra persiste, con la Lazio ha stretto i denti ma l'eventuale rientro col Tottenham di Higuain potrebbe convincere lo staff bianconero a non forzare ulteriormente sul croato. Per un attacco pronto a ripartire dal piede sinistro di Douglas Costa e soprattuto di Paulo Dybala, che proprio dopo 93 minuti al piccolo trotto ha trovato la magia contro la Lazio per ripartire di slancio. Domani il verdetto, per una Juve che potrebbe presentarsi alla partita, fin qui, più importante della stagione con un attacco tutto da scoprire.





@NicolaBalice